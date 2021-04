Domenica mattina raccolta in spiaggia di rifiuti da parte dell’Associazione Plastic Free Onlus

L’Associazione Plastic Free Onlus, con il neo referente locale Adriano Nero, coadiuvato dal referente provinciale Nicola Sestito, sarà alla guida di un’attività di raccolta di plastica e altra spazzatura presente lungo la spiaggia lametina in zona residence “La Marinella”.

Queste attività di raccolta, già svolte dai soci su tutto il territorio nazionale e regionale, saranno le prime della provincia tirrenica, grazie a un’ iniziativa locale di pulizia che vede i volontari dell’associazione impegnati a dare un segnale positivo al territorio con interventi mirati a ripulire i luoghi che tra non molto saranno meta del turismo calabrese.

Iniziative portate avanti in sinergia con diverse amministrazioni sulla costa su entrambi i versanti, con l’obiettivo di rimuovere più spazzatura e plastica possibile, ma anche con finalità di sensibilizzazione e aggregazione di cittadini volenterosi e desiderosi di contribuire in prima persona al cambiamento per il benessere collettivo.

L’obiettivo è ripulire anche qui tutta l’area del litorale che va da Curinga fino a Nocera Terinese, suddiviso in più raccolte sui comuni interessati.

Il punto di ritrovo, per domenica 2 maggio, alle 10, è la spiaggia antistante il residence “La Marinella”. I partecipanti soci iscritti all’associazione, ma anche i volontari del luogo, dovranno registrarsi all’evento sul portale dell’associazione, essere muniti di guanti da lavoro e cappellino. Dopo un breve briefing iniziale, i partecipanti si divideranno poi in gruppi di raccolta muniti di sacchi forniti dalla stessa associazione.

Il materiale raccolto verrà trasferito in un’apposita area adiacente al luogo di raccolta e, successivamente, rimosso dalle ditte di smaltimento rifiuti che operano nel comune.