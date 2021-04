Nuove traversie per l’ufficio postale di Sant’Eufemia, da tempo situato in un container, chiuso fino all’8 maggio

Nuove traversie per l’ufficio postale di Sant’Eufemia, da tempo situato in un container dopo che la precedente struttura era stata dichiarata inagibile, mentre attualmente la stessa sarebbe compresa nell’elenco del “Compendio immobiliare “Villaggio Agricolo Sant’Eufemia Lamezia” passato al Comune dall’Agenzia del Demanio a giugno 2017, che al pari di altri beni comunali è nell’elenco di quelli alienabili, ovvero di quelli da mettere in vendita per legge non avendo scopi istituzionali e produttivi attivi.

Oltre ai disagi dovuti alle normative anti Covid, con ingressi contingentati come in tutti gli altri punti postali che obbligano l’attesa dei clienti all’esterno in ogni condizione climatica, la sede nei pressi di Piazza Italia sarà chiusa al pubblico fino all’8 maggio per lavori interni relativi all’utenza elettrica.

I residenti così lamentano la necessità di dover raggiungere altri uffici postali per eseguire le operazioni, chiedendo chiarezza e tempi certi per il ritorno alla normalità ed una situazione alternativa definitiva all’inviso container proponendo come sede alternativa l’ex delegazione comunale, chiusa da tempo al pari di quella di Nicastro e Sambiase e per la quale in via Perugini è rimasta ferma la conversione con il Corecom visti i problemi strutturali.