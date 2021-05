Agricoltori chiedono l’assegnazione del mercato di contrada Rotoli attualmente deposito logistico Multiservizi

Giovedì il Comitato “Mercato Ortofrutticolo Rotoli per gli agricoltori”, rappresentato da Antonio Villella, Giuseppe Talarico, Vincenzo Popello e Salvatore Cittadino con l’ausilio dell’avvocato Francesco De Sensi, ha incontrato il Commissario prefettizio del Comune di Lamezia Terme, Giuseppe Priolo.

Si è manifestata «la necessità di superare il disagio organizzativo di cui soffre oramai da anni il mondo agricolo» chiedendo «la disponibilità del Comune al fine di poter utilizzare il Mercato Ortofrutticolo e Florovivaistico del Lametino sito in Contrada Rotoli, destinato al mondo degli agricoltori, la cui realizzazione è stata appositamente finanziata».

Attualmente però lo stabile è occupato dalla Lamezia Multiservizi come polo logistico per mezzi e strumenti della raccolta differenziata, dopo che precedenti atti amministrativi davano in gestione la struttura all’ente in house per proprie esigenze, e che in precedenza durante le gestioni Speranza gli avvisi pubblici per l’assegnazione dei box avevano ottenuto poca fortuna.