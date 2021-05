FlixBus potenzia la rete di collegamenti in Calabria, nuove tratte attive da domani

FlixBus potenzia la rete di collegamenti in Calabria, includendo nel proprio network regionale nuove tratte attive da domani e già acquistabili su tutti i canali di vendita.

«Ancora non siamo nelle condizioni di poter garantire una ripartenza a pieno regime, ma, nonostante i mesi passati, con le nostre sole forze abbiamo resistito alla pandemia. Ora guardiamo con fiducia al futuro, certi di una ripresa imminente e consapevoli del ruolo cruciale che, in quanto operatore della mobilità, siamo chiamati ad assolvere: ora più che mai, dobbiamo garantire a tutti la possibilità di viaggiare in totale sicurezza, per dare il giusto slancio a un settore che ha già sofferto troppo e che ha bisogno del nostro supporto», ha dichiarato Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia, «noi siamo pronti a fare la nostra parte per aiutare il turismo a ripartire, nel rispetto delle regole e della situazione sanitaria, rendendo giustizia a un patrimonio paesaggistico, artistico e culturale che, da solo, può contribuire in larga parte al rilancio del Paese. Auspichiamo che anche il Governo percepisca e supporti adeguatamente questa ripartenza».

Lamezia Terme continua a rappresentare una tappa all’interno della rete nazionale di FlixBus, fungendo da snodo nevralgico di interconnessione per le tratte che collegano la Sicilia all’Italia continentale. Emblematiche di questa funzione sono le tratte operative da domani verso mete quali Messina, Taormina, Catania e Siracusa e, nelle altre direzioni, Taranto, Bari, Roma e Siena.

Per tutelare la salute dei passeggeri e del personale di bordo, e garantire così a tutti una piacevole esperienza di viaggio, FlixBus ha implementato un esaustivo protocollo di sicurezza: tra le misure implementate, si possono citare la sanificazione degli autobus al termine di ogni corsa, l’obbligo di mascherina per l’intera durata del viaggio e nelle fasi di imbarco e di sbarco e la misurazione della temperatura e il controllo touch-less di biglietti e documenti al momento del check-in.