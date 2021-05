Tre incontri online da parte di Unioncamere Calabria sulle opportunità di finanziamento gestite da Invitalia

Unioncamere Calabria, in qualità di partner della rete Enterprise Europe Network, in collaborazione con Invitalia – Agenzia nazionale per lo sviluppo – organizza un ciclo di webinar specialistici per presentare le opportunità di finanziamento gestite da Invitalia a sostegno dell’imprenditorialità innovativa e della nascita di nuove attività imprenditoriali.

Il ciclo di webinar prevede 3 sessioni formative/informative per scoprire i meccanismi di funzionamento degli incentivi, quali sono i requisiti per poter accedervi e come candidarsi. Sarà l’occasione per conoscere e approfondire le novità di “On – Nuove Imprese a Tasso Zero”, la misura appena rinnovata che agevola le micro e piccole imprese composte da giovani under 36 o da donne di tutte le età e di “Cultura crea 2.0”, l’incentivo che sostiene la nascita e la crescita di imprese e iniziative no profit nel settore dell’industria culturale, creativa e turistica.

Gli appuntamenti in agenda:

19 maggio 2021 | ore 11.00 – 12.30 “Gli incentivi e le misure di Invitalia a sostegno delle nuove imprese e delle start up innovative”.

28 maggio 2021 | ore 11.00-12.30 “On-Nuove imprese a tasso zero, Smart&Start Italia e Cultura Crea 2.0”.

4 giugno 2021 | ore 11.00 – 12.30 “Nuovo Selfiemployement, Resto al Sud e Italia Economia Sociale”.

La partecipazione al ciclo di webinar è gratuita, previa registrazione entro le 12 del 17 maggio 2021 attraverso il modulo

https://een.unioncamere-calabria.it/polls/ciclo_di_webinar_sui_finanziamenti_di_Invitalia_a_supporto_delle_imprese_e_start_up-12/

Si informa, altresì, che a margine delle due sessioni del 28 maggio e del 4 giugno sarà possibile, previa prenotazione, usufruire di incontri one-to-one con gli esperti di Invitalia. Il servizio di consulenza informativa sarà riservato ai primi 10 soggetti richiedenti, tenuto conto dell’ordine cronologico di registrazione, ed erogato nella medesima giornata. Le rimanenti richieste verranno evase nei giorni successivi, secondo le modalità che verranno preventivamente comunicate.