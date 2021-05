“Ogni cosa per amore, niente per forza”, domenica omaggio alle donne e alle madri in piazzetta san Nicola

“Ogni cosa per amore, niente per forza”. Questa frase di San Francesco di Paola è il filo conduttore dell’evento che l’associazione culturale San Nicola ha ideato per domenica 9 maggio 2021, festa della mamma.

Il sodalizio, guidato da Pino Morabito, in collaborazione con la sezione lametina del Convegno di cultura “Maria Cristina di Savoia”, presieduta da Filomena Cervadoro, ha realizzato un murales in piazzetta San Nicola nel cuore del centro storico di Sambiase. Il murales è un omaggio alle donne, alle mamme di ogni generazione e il pensiero del Taumaturgo Paolano è il messaggio che i Sannicolini e le Cristine vogliono lanciare alla comunità lametina: “La vita delle donne, delle mamme, sia ricca di gesti e di sentimenti mossi dall’amore. No alla violenza, ai soprusi, alle azioni subìte, alla volontà piegata per forza. Perché nelle famiglie dove c’è costrizione e prevaricazione, dove c’è sopraffazione della figura femminile sia sul piano fisico che psicologico, non alberga l’amore!”.

L’opera sarà presentata alla comunità domenica pomeriggio alla presenza dei soci Sannicolini e delle Cristine e di Antonio Saladino di Squad Rebel, lo street artist che l’ha realizzata. Prima della cerimonia in piazzetta si terrà una funzione religiosa nella Chiesa Matrice officiata dai Padri Minimi, fissata per le 17.30. Ad animare il rito Francesco Sinopoli e la violinista Debora Stranges.

A conclusione della messa ci si sposterà in piazzetta dove sarà scoperto il murales e sarà rivolto un sentito omaggio all’avvocatessa Rosanna Cataudo, prematuramente scomparsa qualche settimana fa. L’intero evento della festa della mamma voluto dalle due associazioni è dedicato proprio alla compianta Cataudo, amata e stimata professionista nonché moglie e madre esemplare.