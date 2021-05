“Ora si può rilanciare l’azione politica attraverso un coinvolgimento dei territori più capillare”

«Adesso che i rigori dell’emergenza pandemica si stanno allentando, si può rilanciare l’azione politica attraverso un coinvolgimento dei territori più capillare». È quanto ha dichiarato il deputato Domenico Furgiuele a commento della riunione di sabato promossa dalla Lega nella sede lametina dello stesso partito su corso Numistrano.

Presenti, oltre al parlamentare, il coordinatore regionale Giacomo Saccomanno, il consigliere regionale Pietro Raso e il dirigente Pietro Spizzirri.

«La città della Piana – rimarca la nota stampa – ha svolto un ruolo costituente del movimento di Salvini in Calabria e ancora oggi è un punto di riferimento per la generosità dei suoi tanti aderenti alla Lega», anche se non ha ufficialmente partecipato alle scorse elezioni amministrative per scelta della direzione centrale contraria alla candidatura di Ruggero Pegna a sindaco.

Per la strada del radicamento territoriale imminente l’avvio della campagna di tesseramento che servirà a cementare gruppi dirigenti, e che farà perno sull’attività del movimento giovanile particolarmente attivo.

La discussione ha registrato il contributo di idee e proposte dei membri delle delegazioni leghista delle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone.