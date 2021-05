Continuando a seguire i trend topic online, Rosario Piccioni (Lamezia Bene Comune) si associa alle lamentele di «marciapiedi invasi dalle erbacce, tanto in periferia quanto in pieno centro; giardinetti di fronte alle scuole inaccessibili; interi spazi della nostra città che con le belle giornate potrebbero essere utilizzati per fare passeggiate – penso solo a titolo di esempio al Percorso della Salute vicino all’ospedale – in preda a una vera e propria “giungla”, in cui allo scempio del decoro urbano, con l’arrivo del caldo, si associa anche il rischio “zecche” che in passato i cittadini hanno denunciato, in particolare nei parchi urbani. Per non parlare della situazione delle rotatorie: se si escludono quelle curate da sponsor privati e associazioni, che stanno svolgendo un ottimo lavoro in diversi punti della città, le altre sono in condizioni inaccettabili con l’erba ormai “ingestibile” che crea un evidente ostacolo alla visibilità di chi guida e quindi rischi per la collettività».

Si contesta poi la vicenda dei «parchi urbani ancora non gestiti e non adeguatamente curati», ricordando che ci sarebbe già un vincitore del bando ma non i problemi burocratici in essere per la firma finale del contratto.

Ai commissari viene chiesto così «di intervenire immediatamente e pretendere che la ditta affidataria svolga il lavoro affidatole con rigore e secondo i requisiti richiesti dal contratto d’appalto. Nei prossimi mesi il tema degli spazi aperti sarà fondamentale per far ripartire la vita della città: dalle attività sportive e culturali alle attività di ristorazione in centro. Non è più tollerabile lo scempio pubblico dovuto alla noncuranza e alla superficialità soprattutto in vista dei mesi estivi. Chiediamo che a Lamezia si passi dalla “non gestione” a una gestione qualificata ed efficiente del verde pubblico, dalle strade ai parchi, questione per noi fondamentale da cui dipende la vivibilità quotidiana e l’attrattività della città».

Ci sarebbe anche la questione dell’attuale affidamento biennale che dovrebbe scadere tra qualche mese, con un nuovo bando quindi da impostare, pubblicare e relativo espletamento, ma attualmente in via Perugini non si è in regola neanche con l’approvazione dei bilanci di previsione e consuntivo, aspetto che però sui social non è trend topic.