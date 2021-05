Con la santa messa celebrata dal parroco, don Carlo Cittadino, ha preso ieri sera il via in Cattedrale la novena di preparazione alla festa di Pentecoste che fino a domenica 23 maggio vedrà alternarsi nelle celebrazioni eucaristiche alcuni sacerdoti della Diocesi che accompagneranno i fedeli in un percorso di riflessione e di preghiera.

I Gruppi, le Associazioni e i movimenti ecclesiali presenti in Diocesi, in comunione col Vescovo, Giuseppe Schillaci, animeranno le Messe serali delle 19 secondo il seguente calendario:

stasera (domenica 16 maggio) don Emanuele le Acli, celebra don Gigliotti (Acli);

17 maggio don Francesco Farina (Comunione e Liberazione);

18 maggio don Maurizio Mete con padre Giuseppe Martinelli e don Domenico Coffani (Azione Cattolica);

19 maggio don Giuseppe Montano (Cammino Neocatecumenali);

20 maggio padre Vincenzo Arzente (Agesci);

21 maggio padre Marcio Geira (Movimento dei Focolari);

22 maggio alle 20, a presiedere la solenne veglia di Pentecoste sarà il vescovo, Giuseppe Schillaci.

23 maggio don Antonio Costantino (Rinnovamento nello Spirito).

Momenti di riflessione e di preghiera che avranno come filo conduttore il brano del Vangelo: “Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento della promessa del Padre, quella -disse- che voi avete udito da me Giovanni battezza con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo”.