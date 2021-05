Domenica, presso la spiaggia antistante il pontile, è in programma una nuova giornata Plastic Free

Domenica, a Lamezia Terme, presso la spiaggia antistante il pontile, è in programma una nuova giornata Plastic Free, secondo appuntamento promosso sulla costa dopo la prima importante iniziativa che ha avuto luogo presso la spiaggia del residence “La Marinella”.

Il referente lametino, Adriano Nero, coadiuvato dai rappresentanti di alcune associazioni locali, sarà alla guida di una difficile attività di raccolta della plastica e dei rifiuti presenti sul luogo.

Per dare continuità a un progetto che riguarda tutti, sono state coinvolte più associazioni che già da anni si occupano di sensibilizzazione ambientale e di pulizia delle spiaggia, così da creare un’importante rete di relazioni tra associazioni e cittadini. Nello specifico, “Costa Nostra” e “Lamezia Zero Rifiuti” hanno partecipato attivamente all’ideazione e alla sviluppo dell’evento, che ha l’obiettivo di sensibilizzare la città e porre l’attenzione su una delle zone più trascurate del nostro litorale, oltre a ripulirla dai rifiuti.

L’appuntamento è fissato alle 10 in spiaggia, dove al termine di un breve briefing prenderà il via l’iniziativa. I partecipanti e volontari dovranno registrarsi sul portale dell’associazione, essere muniti di guanti leggeri da lavoro e di buste per la raccolta dei rifiuti.

Il materiale raccolto verrà trasferito in un’apposita area adiacente al luogo di raccolta e, successivamente, rimosso dalle ditte di smaltimento dei rifiuti che operano nel comune.