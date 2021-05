Patto di amicizia tra Lions Club “Lamezia Terme – Valle del Savuto” e Lions Club Vibo Valentia

Sottoscritto nella giornata di ieri a Vibo Valentia il patto di amicizia tra il Lions Club Lamezia Terme -Valle del Savuto e il Lions Club di Vibo Valentia. Promosso dal club service guidato da Carmelo Marzano, l’intesa tra i due sodalizi mira ad “unire le forze sul territorio per contribuire insieme alla creazione e difesa di una società sempre più giusta in un momento di crisi di valori. Questo patto di amicizia è una spinta al reciproco impegno per crescere sempre più in umanità”.

Il patto di amicizia è stato firmato dai presidenti dei due Lions Club, Carmelo Marzano e Francesco Mio, alla presenza dei presidenti della X e XI circoscrizione Roberto Iuliano e Achille Capria come padrini, oltre che di una rappresentanza dei soci dei due club. Ospiti il presidente della IX circoscrizione Antonio Monaco e il past governatore del distretto Antonio Fuscaldo.

Un’iniziativa che è stata occasione da parte dei presidenti dei due club e dei presidenti delle tre circoscrizioni per fare il punto sull’impegno dei club lions in Calabria nell’ultimo anno segnato dall’emergenza sanitaria e dalle sue conseguenze sociali ed economiche ancora persistenti e sulle prospettive future.

Oltre al tradizionale scambio dei gagliardetti, il presidente del Lions Club di Vibo Valentia Francesco Mio ha suggellato simbolicamente il patto di amicizia con la consegna di una riproduzione della laminetta orfica, la testimonianza più preziosa del Museo archeologico di Vibo Valentia. Carmelo Marzano, a nome del Lions Club Lamezia Valle del Savuto, ha consegnato al presidente Francesco Mio un albero che sarà piantato in una scuola a memoria delle vittime del Covid. Marzano ha poi lanciato l’idea, sulla scia di quanto realizzato tra il club lametino e quello di Vibo Valentia, di un patto di amicizia tra le tre circoscrizioni calabresi, con l’intento di rafforzare l’unità della comunità calabrese nel segno della solidarietà e del servizio.

Nel pomeriggio di ieri, prima della cerimonia, al mercato comunale coperto di Vibo Valentia il Lions Club Lamezia Terme Valle del Savuto in collaborazione con il Lions Club di Vibo Valentia ha consegnato all’associazione di Protezione Civile “Augustus” rappresentata da Nicola Nucera e da alcuni volontari un lotto di scarpe nuove, destinate persone e famiglie in situazioni di necessità, gentilmente offerte da Paolo Mastroianni.