Protocollo di intesa tra diocesi, Caritas e “Yes I start up” per accompagnare alla creazione di nuove imprese

Creare una rete di organismi finalizzata a diffondere informazioni per la realizzazione e il sostegno di azioni locali per la creazione di nuove opportunità imprenditoriali e promuovere il lavoro sul territorio. Questo, in sintesi, l’obiettivo del protocollo di intesa siglato a Lamezia Terme tra: Caritas, rappresentata dal direttore don Fabio Stanizzo; ufficio diocesano di pastorale sociale e del lavoro, rappresentata da don Giuseppe Critelli; ufficio diocesano di pastorale Giovanile, rappresentata da don Luca Gigliotti, progetto Policoro della Diocesi, rappresentato dal tutor don Fabio Stanizzo e dagli animatori; Ente nazionale per il Microcredito, rappresentato da Antonello Rispoli coordinatore del progetto “Yes I start up” Calabria.

Il progetto, finanziato dalla Regione Calabria, promuove un percorso di accompagnamento gratuito finalizzato ad ottenere un finanziamento per la creazione di un’impresa sia in forma individuale che societaria ed è rivolto a: giovani con un’età inferiore ai 30 anni che non studiano, non lavorano e non son in formazione; professionisti con un’età inferiore ai 35 anni; donne inattive e disoccupati senza limiti di età.

Possono essere avviate attività in tutti i settori tranne quello della produzione agricola e della pesca e sono ammesse al finanziamento anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti dell’agricoltura e della pesca.

La Caritas Diocesana sarà il riferimento locale e visibile sul territorio della diocesi, e offrirà gratuitamente i locali nei propri uffici per poter accedere alle informazioni necessarie e incontrare gratuitamente gli esperti del progetto “Yes I start up”, che è un’iniziativa promossa dalla Regione Calabria, attraverso un accordo istituzionale con l’Ente nazionale per il Microcredito, finanziata nell’ambito del programma “garanzia giovani”.

Chiunque sia interessato può chiedere un appuntamento, contattando i numeri 0968/22450 e 3515619721, oppure inviando una mail alla diocesi.lamezia@progettopolicoro.it