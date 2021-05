Martedì al Civico Trame si terrà la conferenza stampa di presentazione di Trame.10

Martedì alle 12 al Civico Trame si terrà la conferenza stampa di presentazione di Trame.10 durante la quale interverrà’ il direttore artistico Giovanni Tizian, con i membri della Fondazione Trame.

Le attività della Fondazione Trame non si sono mai fermate, adattandosi ai cambiamenti in corso e agli effetti di un anno di pandemia che vedono la crisi delle comunità e del settore culturale. Il Festival, che si è consolidato nel suo decennio di esperienza, si arricchisce in questo anno di un nuovo segno, nuovi linguaggi e contenuti sempre in sintonia con i tempi.

Il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione ha nominato alla direzione artistica di Trame un giornalista che, con la propria professionalità e la propria storia, rappresenta la crescita e il rafforzamento del progetto culturale di Trame: il giornalista e scrittore Giovanni Tizian, calabrese di nascita (di Bovalino) ed emiliano d’adozione, attualmente firma del quotidiano ‘il Domani’, guiderà Trame.10.

«La direzione artistica di Trame – dice Tizian- è un impegno che assumo con grande gioia e una responsabilità non da poco. La scrittura, dalla letteratura al giornalismo, è la chiave per leggere la realtà, per decifrare le complesse dinamiche del potere, è allo stesso tempo uno strumento di libertà: i cittadini informati sono il primo argine alla prepotenza, al ricatto, alla legge del più forte. La conoscenza come forma di resistenza dei territori: è questo che vorrei portare a Trame, per iniziare un percorso che spero sia utile alla nostra terra»