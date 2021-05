Tra ricordo e richiesta di giustizia il pensiero di Libera Catanzaro per Tramonte e Cristiano a 30 anni dalla morte

Domani ricorrono i 30 anni dell’omicidio di Pasquale Cristiano e Francesco Tramonte, netturbini in servizio per il comune di Lamezia Terme uccisi il 24 maggio 1991 per strada, di mattina presto, mentre lavoravano secondo i turni e i compiti che gli erano assegnati.

Libera Catanzaro ha voluto dedicare «a loro la propria azione, legandoli per sempre al proprio nome. Da quando esiste questo presidio coltiviamo la memoria della loro vita e del loro sacrificio e, ovviamente, anche quest’anno sarà così. Raccogliendo l’invito delle famiglie delle due vittime parteciperemo alla messa in loro ricordo la mattina del 24 maggio alle 8, presso la Chiesa “della Natività della Beata Vergine Maria” in piazza Roma, e dopo la Messa ci recheremo sul luogo dell’omicidio in Via Miraglia a deporre un mazzo di fiori sulla lapide. Chiediamo altresì alle scuole di Lamezia di esporre un cartellone dedicato a Pasquale e Francesco, vittime innocenti delle barbarie mafiosa».

Si rammenta poi come «accanto al ricordo e alla memoria, resta, inevasa, la richiesta di giustizia. Sono passati 30 anni da quel tragico giorno e ancora non esiste una verità processuale e storica di quel terribile omicidio: non c’è un colpevole, non c’è nemmeno un movente definitivamente accertato. Riteniamo che esista il dovere morale ineludibile – non solo per noi, ma per la politica e per la società calabrese – di pretendere (di continuare a pretendere) dalle autorità competenti ogni sforzo possibile per giungere all’individuazione di mandanti e assassini».

Edizione speciale del “Premio Cristiano” e del “Premio Tramonte”. Giorno 8 giugno a Catanzaro, in una cerimonia pubblica, saranno consegnati i premi a due personalità legate a Lamezia Terme che hanno dedicato la propria intera esistenza a difendere la giustizia e la dignità di ogni persona e a contrastare senza cedimenti le mafie.