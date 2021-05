Nuova Loggia massonica, la 2117, nella città di Lamezia Terme intitolata a Paolo Ventura

La Federazione italiana dell’Ordine Massonico Misto Internazionale LE DROIT HUMAIN annuncia la nascita di una nuova Loggia, la n. 2117, nella città di Lamezia Terme intitolata a Paolo Ventura.

Paolo Ventura fu sindaco dell’allora città di Nicastro, che poi prese il nome di Lamezia Terme. “Un Massone illuminato che non ha mai gradito essere seduto in prima fila ma che con umiltà e saggezza è stato uno tra i maggiori protagonisti del “Laboratorio Massonico” che ha notevolmente caratterizzato, negli anni a cavallo tra 1800 e 1900, la storia della Massoneria nella vasta area centrale della Calabria”, si comunica dalla federazione, “appartenente a famiglia benestante usò la sua agiatezza sempre in favore degli ultimi e dei più deboli, battendosi con forza e costanza al superamento delle barriere socio-culturali. In questo modo la presenza in Calabria del più antico Ordine massonico Misto della storia (Parigi 1893, in Italia dal 1905) sale a tre unità, insieme a Reggio Calabria e Cosenza”.

L’Accensione dei Fuochi è prevista per i primi giorni di luglio, quando cioè anche le Associazioni culturali potranno riunirsi su disposizione dell’ultimo DPCM, in ottemperanza del quale le presenze saranno contingentate.