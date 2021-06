Nella mattinata di domani Stefania Pucciarelli, sottosegretario di Stato alla difesa, sarà in visita presso la base Sirio di Lamezia Terme.

«La presenza dell’esponente di governo – ha dichiarato il deputato Domenico Furgiuele – in uno dei presidi militari e logistici più importanti della nostra regione, vuole anche essere un momento di focus e di successiva ulteriore valorizzazione dell’importante struttura che ospita la nostra città. Conosco Stefania Pucciarelli da tempo e posso assicurare che la sua visita non sarà un mero episodio protocollare».

«La Sirio è una risorsa per Lamezia e per l’intera Calabria, basti pensare alla funzione – ponte cui ha saputo assolvere nel trasporto e nella distribuzione dei vaccini, sopratutto nei periodi più bui», sostiene il leghista, «il valore del personale militare impiegato in questa caserma, sono convinto che debba continuare ad essere un riferimento di pace e di solidarietà. L’attenzione della collega Pucciarelli e del Governo lo conferma».