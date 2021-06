Ad un anno dalla scomparsa di Antonio Saffioti domani sul corso “Con Totosaff insieme…un anno dopo”

In occasione del primo anniversario della scomparsa di Antonio Saffioti, combattente per i diritti delle persone e per la buona qualità della vita, vicepresidente Fish Calabria e attivo nelle diverse realtà dell’associazionismo lametino e calabrese, Lamezia vuole celebrare il suo impegno con un momento di riflessione e testimonianza da parte di tanti amici che lo hanno conosciuto e condiviso con lui un tratto di strada.

La famiglia Saffioti invita tutti coloro che hanno conosciuto Antonio, che hanno letto i suoi libri e ne hanno sentito parlare, che hanno condiviso le sue battaglie per i diritti delle persone con disabilità e per una società inclusiva e senza barriere domani a partire dalle 19 su corso Giovanni Nicotera.

Nel corso della serata, durante la quale coloro che lo vorranno potranno condividere la loro testimonianza, si parlerà del percorso realizzato quest’anno in alcune scuole lametine con il concorso “Antonio: una storia di buona vita” e delle iniziative che si vorranno mettere in campo per custodire e rilanciare quel patrimonio di battaglie per i diritti, le libertà e la dignità delle persone che hanno rappresentato il senso e la pienezza dei della vita di Antonio