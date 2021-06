Domani sarà inaugurata la sezione della Lega di corso Numistrano a Lamezia Terme

Domani alle 9:30 sarà inaugurata la sezione della Lega di corso Numistrano a Lamezia Terme.

«Sarà un momento di incontro tra militanti e il nostro segretario nazionale Matteo Salvini – afferma il deputato Domenico Furgiuele – che proprio qui a Lamezia nel 2014 diede un fondamentale impulso al primo nucleo fondativo del partito in Calabria del quale mi onoro di aver fatto parte».

«Da allora di tempo ne è trascorso, sono arrivati tanti amici che ci hanno permesso di radicare in modo capillare il nostro progetto per la rinascita della Calabria in tutte le zone della nostra terra», sostiene il deputato, «oggi governiamo con saggezza e concretezza nella fase più difficile dal dopoguerra grazie al presidente Spirlì, e ci stiamo preparando per rafforzare la presenza del partito nel consiglio regionale calabrese per il rinnovamento del quale si voterà nel prossimo autunno. Abbiamo una classe dirigente che sta crescendo, dopo aver superato gli inevitabili momenti di difficoltà. Abbiamo una dirigenza responsabile pronta per vincere le sfide dell’immediato futuro».

La sede già da diversi mesi è aperta nel centro cittadino, ma domani avrà un momento ufficiale data la presenza del leader del Carroccio nella città della piana con a qualche ora di distanza prevista la conferenza stampa di presentazione di Occhiuto come candidato a governatore della Calabria.