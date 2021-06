In campo per la Giornata del Rifugiato questo pomeriggio gli ospiti Sai ed i ragazzi che vivono sul territorio con il torneo di calcetto “Un Calcio per l’integrazione”.

Calcio di inizio per i ragazzi provenienti da diversi Paesi alle 17.30 nel centro sportivo “don Luigi Gonzaga”, con il direttore, don Fabio Stanizzo, a salutare il pomeriggio di sport con un momento di preghiera interreligiosa ricordando il messaggio di Papa Francesco veicolato in onore della giornata, ma anche come dopo un lungo periodo di restrizioni e difficoltà dovute alla pandemia lentamente si stia cercando di tornare ad una parvenza di normalità precedentemente avuta.

Foto 2 di 2



In mattinata è stata effettuata una visita dei servizi e degli ospiti della Caritas da parte di Valeria Mele, tutor del progetto “Apri” Caritas Italia, mentre domani alle 12 il direttore Stanizzo ed Elisabetta Cerminara, referente e operatrice Caritas di Lamezia Terme, doneranno alla biblioteca comunale “Oreste Borrello” di Lamezia Terme dei libri per bambini che raccontano le storie di rifugiati.