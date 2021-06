Presentazione di Primavera della Calabria domani sull’isola pedonale lametina

Il laboratorio politico “Primavera della Calabria”, nato a marzo dall’appello lanciato da Anna Falcone, si presenta domani a Lamezia Terme sull’isola pedonale di Corso Giovanni Nicotera a partire dalle 19.

Nel corso dell’incontro che si terrà in quella che è stata ad oggi la sede elettorale di Lamezia Benecomune, gli esponenti del laboratorio illustreranno, secondo il comunicato stampa, «il percorso realizzato in questi mesi, le proposte programmatiche elaborate dai diversi gruppi di lavoro tematici che hanno lavorato per costruire un programma per la Calabria partendo dal basso, coinvolgendo i tanti talenti della nostra Regione che hanno scelto di dare il loro contributo personale e collettivo: una Calabria non più “eterna emergenza” d’Italia, ma laboratorio politico che lancia un messaggio di speranza dal Sud a tutto il Paese, rilanciando una sana partecipazione democratica capace di valorizzare e mettere in rete persone, idee, competenze, le risorse migliori della società organizzata calabrese».

Introdurrà e coordinerà gli interventi Rosario Piccioni. Conclude Anna Falcone. Nel corso dell’incontro sarà lanciata una delle campagne preannunciate domenica scorsa a Cosenza “Io voto libero: cambio e non scambio”, appello alle cittadine e ai cittadini calabresi a un voto libero da qualsiasi logica di condizionamento e di scambio.