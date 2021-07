Sacal propone l’assunzione di 45 stagionali al 75% dopo il rifiuto dei lavoratori ad un full time fino al 31 ottobre

«Stamane tutti i lavoratori consultati dalla Sacal, come era prevedibile, non hanno accettato il passaggio fino al 31 ottobre dimostrando grande coraggio e facendo fronte comune. Questa condizione ha costretto l’azienda a proporre l’assunzione di 45 stagionali al 75% (25 operi e 20 impiegati)» annuncia la segreteria Filt-Cgil Calabria, «nella riunione di ieri con la Sacal la Filt-Cgil aveva proposto che fossero 50 gli stagionali assunti almeno al 75% dell’orario, cioè 30 ore settimanali. L’azienda non ha accettato e la Filt assieme all’Ugl non ha sottoscritto l’accordo. La seconda proposta della Filt era quella di trasformare il contratto degli impiegati e degli operai da part time a full time in via definitiva e non solo fino al 31 ottobre ed anche questa non accolta da parte aziendale. La terza proposta della Filt è stata quella di convocare una riunione ad hoc entro 7 giorni per stabilire la data certa del passaggio definitivo a full time dei lavoratori. Persino questa proposta è stata rigettata dall’azienda».

I lavoratori part-time hanno così rifiutato un full time fino al 31 ottobre, e la Filt Cgil si dichiara «vigile e attenta affinché non passino sotterfugi e giochetti sulle spalle dei lavoratori che fino ad oggi hanno sopportato il peso di scelte aziendali sbagliate, e che non miravano agli interessi del lavoro e dell’aeroporto internazionale di Lamezia. Noi non molleremo di un centimetro fino a quando tutti i lavoratori non saranno stabilizzati a tempo pieno».