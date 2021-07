Anche a Lamezia Terme la campagna referendaria sull’eutanasia legale

Arriva anche a Lamezia Terme a sostegno dell’Associazione Luca Coscioni la campagna referendaria sull’eutanasia legale, con 500.000 firme da raccogliere sul territorio nazionale entro il 30 settembre.

«Il referendum, infatti – spiegano gli organizzatori – è il più importante strumento di esercizio della democrazia diretta e su un tema delicato ma allo stesso tempo fondamentale, quale quello del diritto di decidere liberamente della propria vita, riteniamo sia importante poter dare la parola ai cittadini. È proprio per questo motivo che abbiamo premura acché anche Lamezia, la nostra città, la realtà in cui crediamo, sia parte integrante di questa iniziativa. Consapevoli che un tavolo di raccolta firme non possa fare la differenza se non è preceduto da una riflessione cosciente, il nostro obiettivo è quello di spiegare il motivo per cui noi crediamo che sia importante “essere liberi fino alla fine”, rispondendo alle domande, accogliendo le critiche, ascoltando i dubbi e mettendoci in discussione perché siamo convinti che ogni opinione abbia un suo insostituibile valore».

Ieri un primo tavolo è stato organizzato a margine della tappa del Matrioska Festival, ed altri sono annunciati fino al fine settimana: