Degrado e abbandono nel quartiere Rione Ospedale di Sambiase lamentato dai residenti

Uno «stato di degrado e abbandono urbano dell’intero quartiere Rione Ospedale di Sambiase» viene lamentato dai residenti, contestando come la zona «si presenta con un manto stradale, spappolato e frantumato, evidenziato dalla presenza di rifiuti e di una spiccata presenza di arbusti lungo i marciapiedi che creano uno stato di criticità che permane da anni, dovuto a una mancata e datata azione di pulizia e manutenzione delle strade nonché ad un’efficace opera di bitumazione».

Uno scenario comune a più zone della città, che secondo i cittadini «mette in grave pericolo la circolazione soprattutto dei cicli, motocicli, automobilisti e pedoni che di lì transitano e più di tutto dei residenti, anche per via della presenza di polveri che si solleva dal frantumato manto stradale».

A tal proposito si richiama «la responsabilità dell’amministrazione comunale che ha l’obbligo di verificare che lo stato dei luoghi consente la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza».