Lunedì Salvini sulla costa lametina per perorare la raccolta firme che chiede la riforma del sistema giustizia

Lunedì, alle 14.30 nel lido La Marinella, il segretario nazionale della Lega Matteo Salvini tornerà nella città della piana per illustrare in una conferenza stampa il senso dei referendum che Lega e Radicali stanno portando avanti per una riforma nel campo della giustizia.

Seguirà la partecipazione del leader del Carroccio al gazebo di raccolta delle firme sul lungomare di Gizzeria lido.