Il centrosinistra potrebbe scegliere Amalia Bruni come candidato alla presidenza della Regione

Spunta il nome di Amalia Bruni tra i papabili per la candidatura del centrosinistra per le prossime elezioni regionali di Calabria.

L’ipotesi, che diviene sempre più concreta ore dopo ora, potrebbe trasformarsi in scelta ufficiale entro la serata di ogg.

Alcuni nodi all’interno del Pd comunque devono essere sciolti ancora essere sciolti visto che al momento mancherebbe l’unanimità sul suo nome. Una riunione pomeridiana dovrebbe chiarire la situazione.

Amalia Bruni 66 anni di Lamezia Terme dirige il Centro Regionale di Neurogenetica, non avendo mai lesinato critiche per i tagli alla ricerca ed assistenza sanitaria dello stesso, al centro di un passaggio di competenze ancora non attuato ed ora criticato dopo i primi commenti soddisfatti da parte del mondo politico.