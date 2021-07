A Lamezia Terme giovedì alle 18 conferenza stampa di chiusura del tour calabrese di Marco Cappato

Inizierà mercoledì il tour di Marco Cappato in Calabria per il referendum eutanasia legale, con a livello nazionale l’obiettivo delle 500.000 firme autenticate e certificate da consegnare in Corte di Cassazione entro il 30 settembre. In poco meno di un mese di campagna referendaria in Calabria sono stati organizzati quasi 120 tavoli di cui la maggior parte si svolgeranno in questa settimana.

“Siamo, a livello regionale, a quasi 6000 firme – fa sapere Giuseppe Di Bella, coordinatore Regionale del Referendum e Consigliere Generale dell’Associazione Luca Coscioni – puntiamo a numeri ancora più alti per mettere in sicurezza il referendum ma anche perché si percepisce un desiderio di partecipazione, specie nei più giovani, inaspettato. Ma per poter raccogliere le firme abbiamo bisogno di più attivisti e di più autenticatori. Sul nostro sito referendum.eutanasialegale.it è possibile registrarsi e partecipare attivamente alla campagna”.

A Lamezia Terme giovedì alle 18 conferenza stampa al tavolo di raccolta firme in Piazzetta San Domenico. Sarà possibile firmare al tavolo dalle 17:30 alle 24.