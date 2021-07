Lamezia Benecomune sollecita un tavolo di confronto per programmare i 210.000 euro di finanziamenti per centri estivi

Nel decreto di riparto nazionale delle risorse destinate al potenziamento dei centri estivi, adottato dal ministero per le pari opportunità e la famiglia, al Comune di Lamezia sono stati assegnati oltre 210.000 euro per finanziare centri estivi diurni, servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa.

Il movimento Lamezia Benecomune si rivolge alla commissione straordinaria per «attivare immediatamente un tavolo con le scuole, le associazioni lametine, le realtà del terzo settore, le diverse espressioni dell’associazionismo, delle parrocchie e di tutti i soggetti impegnati nel mondo della formazione e dell’educazione per valutare insieme come utilizzare in maniera efficace le risorse assegnate dal governo», per progetti che così inevitabilmente potranno partire però solo dopo l’estate.

«Stiamo uscendo da un periodo drammatico per tutti e ancor più per i nostri giovani, costretti a rinunciare a quei percorsi normali di crescita e di creazione di relazioni. Si riprenda e si rilanci il percorso positivo realizzato già lo scorso anno nel periodo estivo grazie al lavoro instancabile di diverse associazioni lametine e realtà del terzo settore» sostiene il movimento, anche se metà del budget lo scorso anno venne destinato all’acquisto di strumenti ludici, che si stanno installando solo ora in alcune zone della città, per la carenza di proposte.

Si sottolinea a tal proposito come «le attività oggetto del finanziamento stanziato dal governo potranno essere realizzate entro il 31 dicembre. Non c’è quindi da tempo da perdere. Chiediamo alla commissione straordinaria di programmare ora per l’autunno come utilizzare le risorse nell’interesse dei nostri ragazzi, creando occasioni di socializzazione e di aggregazione. Sarà fondamentale dialogare con le tante realtà dell’associazionismo lametino che negli anni hanno realizzato progetti e attività educative di valore e che dunque potranno fornire un contributo decisivo di idee e proposte. Non possiamo assolutamente permetterci, come città, di perdere risorse di questa portata e soprattutto per una finalità fondamentale quale quella della promozione delle nuove generazioni».