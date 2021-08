Residenti in Via delle Palme in agitazione per la mancanza di acqua e di rete fognaria

Decine di famiglie residenti in Via delle Palme da mesi sono in agitazione per la mancanza di acqua e di rete fognaria, con notevoli disagi sopratutto in questo caldo periodo estivo.

Nelle scorse settimane si è tenuto anche un incontro con la commissione prefettizia per evidenziare le criticità-

A seguire la vicenda anche il sindacalista e già consigliere comunale Mimmo Gianturco che dichiara: «la situazione di Via delle Palme è grave e deve essere affrontata con urgenza, anche perché in riferimento al problema idrico del territorio la Regione Calabria ha predisposto oltre 4 milioni di Euro per il potenziamento infrastrutturale della rete. La mancanza della rete fognaria crea un enorme danno economico ai residenti costretti a sborsare migliaia di euro ogni anno per l’intervento privato di aziende di spurgo dei cosiddetti ‘pozzi neri’ e rischia di trasformarsi in un grave problema ambientale. Inoltre, occorre potenziare la rete elettrica pubblica, ormai obsoleta e non in grado di servire tutte le abitazioni sorte negli ultimi anni in Via delle Palme con notevoli disagi per gli utenti. Urge accelerare con la programmazione e la realizzazione degli interventi al fine di risolvere questa situazione».