Lamezia Bene Comune chiede di pensare già alla gestione del Parco della Piedichiusa ancora incompleto

Per Lamezia Bene Comune il parco della Piedichiusa sarebbe già completo, anche se in realtà del progetto avviato nel 2014 si è in stato avanzato solo per una parte.

«Innegabilmente ci sono stati dei ritardi nell’esecuzione dei lavori, ma oggi la città può godere di un nuova area che valorizza il patrimonio storico e naturalistico della nostra città, in uno dei punti più caratteristici», sostiene il movimento rappresentato in consiglio comunale da Rosario Piccioni, «un ringraziamento va anche alla ditta e ai direttori dei lavori che si sono succeduti per aver portato a termine l’opera nonostante le diverse difficoltà. E’ evidente che ora il parco dovrà essere al più presto reso accessibile dai cittadini e gestito in maniera adeguata nell’ottica di una rivitalizzazione di tutto il centro storico. Non possiamo permetterci, come purtroppo è avvenuto nella zona tra Via Garibaldi e Torrente Canne, opere completate e rifinite ma lasciate all’abbandono e all’incuria».

Si chiede quindi «alla commissione straordinaria il cui mandato sta per terminare e all’amministrazione che verrà, a individuare subito le modalità più efficaci per gestire e far funzionare il nuovo parco per i cittadini e come luogo di attrazione per quanti visiteranno la nostra città».

Se non fosse che ancora il parco non è completato, mancando tutta la parte superiore del progetto, al netto delle foto che immortalano un pezzo completato con le luci già accese.