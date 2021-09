Anche l’Udicon chiede interventi sulla Tari 2021 consegnata in ritardo su cui il Comune si era espresso ad agosto

«Da qualche giorno nei punti d’informazione del settore Tributi del Comune, dopo la ricezione tardiva degli avvisi di pagamento della TARI, si sono subito formate lunghe code di persone. Soprattutto per il timore da parte dei contribuenti di incorrere in more e sanzioni per il ritardato pagamento delle rate di tributo già scadute a fine Luglio ed a fine Agosto», lametna Angelo Toscano – responsabile zonale dell’U.Di.Con.

«Somme dovute, a volte non dovute o avvisi con calcoli errati – aggiunge Angelo Toscano – che hanno spinto molte persone a chiedere informazioni agli uffici. La preoccupazione espressa da molti cittadini, che dopo essersi recati all´Ufficio Tributi, hanno contattato i nostri uffici U.Di.Con. per chiedere spiegazioni e rassicurazioni, è relativa alla data di notifica degli avvisi. Essendo questi spediti con notevole ritardo con le prime 2 delle 4 rate previste già scadute, da qui il timore che ciò comporterà il pagamento di interessi e sanzioni per un fatto non dipendente dalla volontà e non imputabile ai contribuenti».

Toscano chiede all’amministrazione comunale «il rinvio delle rate già scadute ed annulli in autotutela tutti gli avvisi di pagamento recapitati con notevole ritardo, auspicando che, nell’immediato, vengano poste in atto azioni volte a evitare assembramenti e lunghe code che, dato il periodo, rappresenterebbero situazioni di pericolo sia per l’esiguo numero di personale che per i contribuenti che si rivolgeranno presso l’ufficio Tributi. si invita questo ente a far recapitare gli avvisi non recapitati in quanto una cospicua percentuale di cittadini lamentano la mancata ricezione ad oggi».

Il Comune però il mese scorso aveva già indicato le modalità online di consultazione e non citato alcuna penale per i pagamenti in ritardo, con le consegne fuori termine già avvenute negli anni precedenti.