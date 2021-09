Avviso pubblico con criteri “sartoriali”, l’ordine degli avvocati lametini chiede l’annullamento al Comune

Istanza di annullamento in autotutela con avvio di confronto istituzionale è stata avanzata dall’ordine degli avvocati di Lamezia Terme al Comune in merito alla selezione pubblica per l’affidamento di 3 incarichi di rappresentazione legale per quanto riguarda le cause inerenti via Perugini.

In particolare si contesta «l’aver previsto, al punto 4.4, l’attribuzione di consistente punteggio con riferimento a numero significativamente elevato di incarichi patrocinati, nel triennio precedente, dinanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, senza contestuale e doverosa previsione di esclusione degli incarichi già patrocinati nell’interesse dell’ente comunale», reputando che tale criterio «rischia di apparire quale scelta “sartoriale” che conduce, di fatto, all’ennesima conferma dell’affidamento dei servizi legali ai tre valenti professionisti che risultano oramai incaricati in modo stabile e continuativo da parecchi anni, con conseguente lesione dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza».

Nel documento inviato dall’ordine professionale si sottolinea come «pur trattandosi di rapporto connotato da carattere fiduciario, è indiscusso che l’affidamento dei servizi legali che abbia ad oggetto la gestione continuata e stabile del contenzioso, nell’unità di tempo considerata e dietro determinato corrispettivo, costituisce appalto, con ogni consequenziale nota ricaduta normativa».

La richiesta è stata protocollata ieri in via Perugini, chiedendo così l’annullamento dell’avviso entro 10 giorni e l’apertura di un confronto sul tema con il consiglio dell’ordine presieduto da Dina Marasco.