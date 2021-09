Famiglie rom in Comune per avere contezza sui progetti da prevedere per Scordovillo

Un gruppo di famiglie rom chiede udienza in Comune per avere ragguagli sui finanziamenti annunciati in merito allo sgombero del campo di Scordovillo.

Sono stati nei giorni scorsi, infatti, ufficializzati 500.000 euro in arrivo dal Ministero per opere di bonifica dell’insediamento ed integrazione degli abitanti da dover sgomberare.

La pratica però arriva a cavallo tra il cambio di guardia in atto tra terna commissariale e organi di indirizzo politico eletti attesi nuovamente in carica dopo il 5 ottobre.

In via Perugini permanente è poi il problema della carenza di personale, che frena anche progetti legati alla comunità rom come “un passo oltre “, il quale nei giorni scorsi ha visto un nuovo cambio di rup.