Per sciopero nazionale venerdì cancellati 10 voli da e per la Calabria da parte di Alitalia

Se già oggi il collegamento aereo tra Roma e Lamezia Terme ha visto un volo cancellato ed un altro in ritardo, disagi son già annunciati per venerdì in occasione dello sciopero nazionale proclamato per quanto riguarda la compagnia di bandiera ora in fase di dismissione.

«A seguito degli scioperi nel settore del trasporto aereo proclamati da alcune sigle sindacali per l’intera giornata di venerdì 24 settembre 2021, Alitalia è stata costretta a cancellare una serie di voli, sia nazionali che internazionali, programmati per quel giorno», si legge sul sito aziendale, «per limitare i disagi dei passeggeri, Alitalia ha attivato un piano straordinario che prevede l’impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l’obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata. I passeggeri coinvolti nelle cancellazioni possono controllare su quale volo sono stati riprenotati collegandosi al sito www.alitalia.com e inserendo, nella sezione ‘i miei voli’ in home page, il proprio ‘Nome’, ‘Cognome’ e il ‘Codice di Prenotazione’».

Alitalia invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per volare il 24 settembre, e anche nella serata del 23 e nella prima mattina del 25 settembre, «a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito alitalia.com, chiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall’Italia) o il numero +39.06.65649 (dall’estero), oppure contattando l’agenzia di viaggio dove hanno acquistato il biglietto. I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Alitalia per viaggiare il 24 settembre (e anche nella serata del 23 e nella prima mattina del 25 settembre), in caso di cancellazione del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione o chiedere il rimborso del biglietto senza alcuna penale fino al 1° ottobre 2021. Il viaggio dovrà essere completato entro il 14 ottobre 2021».

Nello specifico non saranno effettuati da e per la Calabria venerdì 10 tratte