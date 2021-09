Con i vertici Cisl si concluderà domani la cinque giorni di formazione del Campo Scuola Fisascat Nazionale

Si concluderà domani a Gizzeria Lido la cinque giorni di formazione del Campo Scuola Fisascat Nazionale che ha coinvolto 35 giovani in percorsi educativi preziosi per potere operare o continuare ad operare nel mondo sindacale.

Tante e preziose le presenze che domani segneranno i lavori di chiusura. A partire dal Segretario Generale di Fisascat Cisl Davide Guarini, il segretario nazionale della Cisl Luigi Sbarra, quello della Cisl Calabria, Tonino Russo e quello di Cisl Magna Graecia Salvatore Mancuso.

Ad aprire i lavori il segretario regionale Fisascat Cisl Fortunato Lo Papa per i saluti. Il tema sviscerato nella giornata sarà: “Sociale ed esperienziale: i giovani e la formazione” . L’incontro con i Segretari Generali prevede una breve introduzione di Ambrogio Scognamiglio, docente universitario e formatore esperienziale e sarà moderato da Marco Lai che puntualizzerà come le competenze digitali saranno il necessario supporto per comunicare e collaborare con gli altri e come gestire l’interazione sociale e sindacale tramite la tecnologia.