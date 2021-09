Dal 2 giugno al 29 settembre Ryanair riproporrà la tratta aerea tra Lamezia Terme e Vienna.

Due voli settimanali, giovedì e domenica, per la prossima estate da parte della compagnia irlandese che ha annunciato oggi 9 nuove rotte (90 in totale) per la capitale austriaca, con 5 nuovi aeromobili di base (19 in totale) che collegano Vienna a 90 destinazioni a partire da ottobre.

Si tratta di un ulteriore investimento di 500 milioni di dollari da parte di Ryanair a Vienna e creerà 200 nuovi posti di lavoro per piloti, personale di cabina e ingegneri.

Attualmente tramite la compagnia low cost dalla città della piana sono prenotabili voli diretti per Bologna, Brussels, Francoforte, Memmingen, Cracovia, Londra, Malta, Milano, Bergamo, Perugia, Pisa, Torino, Treviso, Verona, Vienna.