Su carte di identità e centri estivi associazioni chiedono lumi ai commissari pronti a salutare

Nel corso dell’ultima settimana di attività da parte della terna commissariale, che lascerà via Perugini dopo il turno elettorale nelle 4 sezioni delle elezioni amministrative, non mancano le richieste ma in ambiti che riguardano non gli organi di indirizzo politico ma quelli amministrativi, che pagano la carenza di personale presente sia con che senza sindaco, assessori, consiglieri comunali e commissari.

Da un lato Alfonso Ciriaco, Presidente Oltre l’Autismo Catanzaro, ed Emanuela Muraca, Presidente Angsa Lamezia Terme, lamentano l’assenza di indicazioni sul “Bando Centri estivi”, che però è stato deliberato con i poteri della giunta ma si è arenato nella parte burocratica nel periodo estivo.

«Le nostre Associazioni – sostengono – si mettono, da sempre, a disposizione delle Istituzioni per programmare, collaborare e contribuire alla realizzazione di Progetti di questo genere, ma raramente hanno trovato riscontro nella controparte…arriverà mai l’ora in cui questa nostra disponibilità verrà accolta? Ritenete che i ragazzi lametini non meritino opportunità come questa? Chiediamo un tempestivo intervento da parte della Commissione prefettizia sulla questione Bando Centri estivi». Ma il bando non viene redatto dalla terna, ma dagli uffici, con il termine per poter effettuare i progetti fissato a fine anno.

Altra lamentela arriva in merito al tempo necessario per poter rinnovare la carte di identità. L’Associazione “Quartiere Capizzaglie” con il delegato Oscar Branca chiede agli attuali Commissari, ed alla subentrante amministrazione comunale, di «adottare i necessari provvedimenti affinché i Servizi Demografici siano messi in condizione di garantire ai cittadini tempi di risposta molto più celeri rispetto alle procedure di rilascio della CIE e ad ogni altra certificazione o adempimento di competenza del Servizio», sostenendo che «solo in casi di reale urgenza (motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale, partecipazione a concorsi o gare pubbliche) si può ottenere in breve tempo la carta d’Identità. Diversamente i cittadini che oggi telefonano ai Servizi Demografici per chiedere un appuntamento otterranno una data per fine dicembre o gennaio 2022, anche se il loro documento è in scadenza o addirittura scaduto».

La risposta, negativa, è però già contenuta nel Dup approvato a giugno con i poteri della giunta: «la carenza di personale strutturale dell’ente cui si aggiunge l’anticipazione della soglia dell’età pensionabile per la “quota 100” ha ridotto totalmente la capacità di soddisfacimento delle richieste delle utenze con norme sempre più stringenti per gli ufficiali di anagrafe e stato civile e per il responsabile del servizio elettorale. Pertanto le azioni saranno mirate a fornire strumenti di lavoro e modelli organizzativi ottimali per il miglioramento della qualità e l’erogazione dei servizi, anche prevedendo l’unificazione dello stato civile, allo stato, diviso in due (ex Comune di Nicastro ed ex Comuni di Sambiase e S. Eufemia) oltre all’accentramento del personale in una unica sede. Conformemente a quanto previsto negli obiettivi dell’anno scorso si è provveduto alla gestione informatizzata del servizio elettorale secondo le disposizioni normative specifiche. Incardinata nel settore demografico è la funzione statistica che per effetto delle azioni sopra esposte sarà punto di rifermento per la raccolta dati non solo demografici con finalità di informazioni per le scelte strategiche ed in programmi dell’Amministrazione».

Le lentezze derivano dalla carenza di personale, che non sarà risolta nè questa settimana nè entro fine anno, visto che la commissione ministeriale che dovrà esprimersi sul piano del fabbisogno ora dovrà valutare anche la nuova documentazione, come il bilancio consuntivo 2020 approvato dopo il termine del 15 settembre solo pochi giorni fa. Ambito su cui, per altro, nè società civile nè mondo politico ha avuto nulla a cui ridire o commentare.