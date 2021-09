Accordo Comune-Cciaa, riaprono gli uffici camerali a Lamezia Terme

La Camera di Commercio di Catanzaro riaprirà a breve i propri uffici a Lamezia Terme. Grazie all’accordo stipulato nei mesi scorsi con il Comune lametino, infatti, l’Ente camerale ha ottenuto in comodato d’uso un immobile di proprietà comunale in via Pasquale Celli, una parallela a corso Numistrano, all’interno del quale saranno ubicati gli sportelli polifunzionali a disposizione degli utenti che necessitano di certificati, visure, firma digitale e tutti gli altri servizi. I locali sono stati consegnati nelle scorse settimane e saranno a disposizione dell’utenza al termine di alcuni semplici lavori di adeguamento alle esigenze d’ufficio.

«Vogliamo ringraziare i commissari Priolo, Calenda e Guerrieri – hanno detto Daniele Rossi, commissario straordinario dell’Ente, e Bruno Calvetta, segretario generale – per aver dimostrato immediata sensibilità all’esigenza manifestata dalla Camera di Commercio di riaprire al più presto, dopo la pandemia, una sede fisica nel cuore di Lamezia Terme. Per noi, infatti, rappresenta un presidio di importanza strategica per rispondere in maniera più efficace ed efficiente alle esigenze di un territorio ampio com’è la provincia di Catanzaro ed essere così ancor più vicini alle imprese e ai cittadini che hanno bisogno dell’istituzione camerale».

A lavori ultimati, tutti i cittadini che ne avranno necessità, potranno accedere agli uffici di via Celli previa prenotazione di un appuntamento attraverso il sito internet della Camera di Commercio di Catanzaro all’indirizzo www.cz.camcom.it/prenotazione-appuntamento-sportelli-camerali.