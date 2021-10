Ferrovie della Calabria ricorre a servizi di noleggio per poter consentire alle scuole l’effettuazione di orari non differenziati

Sul tema del trasporto degli studenti pendolari interviene anche Ferrovie della Calabria, ricordando che «le misure emanate per il contenimento del COVID-19 prevedono limitazioni dei posti (seduti e in piedi) utilizzati per il trasporto pubblico fino ad un massimo dell’80% della capienza. Per questo motivo le Prefetture hanno predisposto piani operativi scuole-trasporti affinché venisse garantito il trasporto a scuola degli studenti, prevedendo l’incremento delle corse di TPL in coincidenza con gli orari differenziati in entrata ed in uscita, qualora i flussi statistici del traffico potessero essere potenzialmente superiori ai posti fruibili offerti».

La società sottolinea che «durante l’attuazione di detti piani operativi sono state rilevate criticità con pesanti disagi agli studenti ed in particolare a quelli provenienti da località più distanti dalle sedi scolastiche. Pertanto, dai tavoli di coordinamento presso le Prefetture è emersa l’esigenza di riuscire a soddisfare la domanda di trasporto senza ricorrere alla differenziazione degli orari».

Ferrovie della Calabria però «non disponendo di un numero di autobus (la fornitura degli autobus nel frattempo ordinati saranno consegnati a partire dal prossimo mese) ed autisti sufficienti a garantire nei medesimi orari l’effettuazione delle corse aggiuntive, ha assunto l’impegno e l’onere di ricorrere a servizi di noleggio per poter consentire alle scuole l’effettuazione di orari non differenziati. Confidiamo che tale impegno, economicamente gravoso, oltre alle maggiori prestazioni del personale di Ferrovie della Calabria, venga apprezzato dai tanti fruitori del servizio».

L’invito è in caso di variazioni giornaliere degli orari di uscita dalle scuole «di attendere pazientemente l’autobus successivo ove già previsto da orario», sostenendo che «il servizio sarà costantemente monitorato affinché in caso di variazioni significative possano essere adottati i conseguenti possibili aggiustamenti e, in caso di criticità non risolvibili, segnalando le stesse tempestivamente al Settore Trasporti della Regione e quindi al tavolo di coordinamento scuole trasporti, per le valutazioni e le adozioni dei provvedimenti del caso».