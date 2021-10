Lametino scelto come quartier generale dei 3 principali contender regionali, anche la città della piana premia Occhiuto

Il territorio lametino è stato scelto nel giorno del responso elettorale come quartier generale dei principali contendenti: Roberto Occhiuto lungo il lungomare di Gizzeria; Amalai Bruni nella sede regionale del Pd in via delle Nazioni; Luigi De Magistris nell’hotel di Feroleto Antico in cui festeggiò la propria vittoria la precedente presidente della giunta regionale, Jole Santelli.

Dai primi dati, relativi a 14/78 sezioni per i voti al presidente, 21/78 sezioni liste circoscrizionali, anche Lamezia Terme si schiera con il nuovo governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, forte anche della spinta di consiglieri comunali ed esponenti politici del centrodestra presenti nelle liste.

Occhiuto raccoglie 1.831 preferenze (60,77%), poco meno è il totale delle liste a supporto:

Lega Salvini Calabria 489 (17,28%)

Forza Italia 389 (13,75%)

Forza Azzurri 377 (13,32%)

Fratelli D’italia 229 (8,09%)

Coraggio Italia 170 (6,01%)

Noi Con l’Italia 84 (2,97%)

Unione Di Centro 66 (2,33%)

Più che doppiata la candita del centrosinistra, con la Bruni a fermarsi a 888 (29,47%), totalizzando però più preferenze delle singole liste:

Partito Democratico 320 (11,31%)

Movimento Cinquestelle 225 (7,95%)

La Calabria Sicura 124 (4,38%)

Tesoro Calabria 76 (2,69%)

Partito Animalista – Democratici Progressisti 12 (0,42%)

P.S.I. 10 (0,35%)

Europa Verde 6 (0,21%)

Terzo in corsa De Magistris, che si attesta a 272 voti (9,03%), poco più delle liste a supporto:

De Magistris Presidente 142 (5,02%)

Un’altra Calabria E’ Possibile 39 (1,38%)

Calabria Resistente E Solidale 18 (0,64%)

Dema 17 (0,60%)

Per La Calabria Con De Magistris 14 (0,49%)

Uniti Con De Magistris 5 (0,18%)

Chiude Oliverio, 22 preferenze per lui (0,73%) e 18 per la lista Oliverio Presidente (0,64%).