“Esperienza esaltante, ora al lavoro per il futuro della città”

«Le campagne elettorali, per loro natura, restituiscono emozioni, affaticano è vero ma allo stesso tempo fanno apprezzare quanto e come la politica possa essere uno straordinario strumento prima di ascolto e poi di possibili soluzioni». Commenta così Rosy Rubino l’esperienza da candidata al consiglio regionale, opportunità non concretizzatasi che ora la riporta in consiglio comunale a Lamezia Terme.

«Purtroppo gli automatismi della legge regionale hanno determinato l’attribuzione dei due seggi spettanti alla lista Forza Azzurri alle Circoscrizioni Nord e Sud, tuttavia il risultato nell’area centrale della Calabria è di certo meritevole di considerazione», sostiene la Rubino, rimarcando come «rivolgo pubblicamente un grazie a tutti gli elettori ed un abbraccio a tutti i candidati della lista, in particolare al mio collega di consiglio comunale, Tranquillo Paradiso, che pur avendo raggiunto la prima posizione ed un considerevole numero di consensi non potrà far parte del Consiglio regionale».

In corsa con una lista collegata a Forza Italia, che in consiglio comunale siede dal lato opposto rispetto agli scranni della maggioranza, la Rubino però non palesa cambi di posizione: «con il carico di esperienza ed entusiasmo della competizione elettorale regionale, torniamo ad impegnarci per la nostra città che finalmente riconquista la sua agibilità democratica con il sindaco eletto ed il consiglio comunale nella pienezza delle sue funzioni. I prossimi anni non saranno semplici, ci sono molti problemi da risolvere ma anche tante opportunità da cogliere sapendo che alla guida della Regione il Presidente Occhiuto saprà tradurre in realtà le speranze che ha suscitato in tantissimi cittadini calabresi».