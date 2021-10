Class action contro i disservizi idrici legati al serbatoio Sambuco, l’Unione Nazionale Consumatori prosegue nell’iter

La responsabile dell’Ufficio legale territoriale Unione Nazionale Consumatori – Delegazione di Lamezia Terme, rende noto che, in riferimento alla annunciata class action nel mese di luglio derivante dalle continue interruzioni del servizio idrico del Serbatoio Sambuco in zona Sambiase, sono pronte le lettere di diffida per coloro che vi hanno formalmente aderito, e che pertanto verrà eseguito tutto l’iter legale necessario per tutelare i cittadini, i quali vivono nell’ increscioso disagio.

L’obiettivo dell’azione di classe, in sintesi, è avere l’accesso all’acqua potabile come un diritto essenziale per la vita degli esseri umani, come tale sancito dalla risoluzione dell’ONU del 28 luglio 2008, essendo tale situazione fonte di gravissimi danni.