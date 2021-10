Nei solleciti al presidente Occhiuto da parte dell’associazione Ferrovie in Calabria anche i lavori nel lametino

A Roberto Occhiuto, nuovo Presidente della Regione Calabria, l’associazione Ferrovie in Calabria indirizza le proprie riflessioni sul futuro del trasporto su rotaia calabrese, dall’alta velocità al turismo ferroviario.

Nella lunga disamina trova spazio anche il lametino, ricordando come «il tema legato alla Ferrovia Jonica è ancora oggi caldissimo, scottante, considerando il pesante ritardo dei lavori di elettrificazione della tratta Sibari – Crotone – Catanzaro Lido, e la totale assenza di cantieri sulla trasversale Catanzaro Lido – Lamezia Terme Centrale, lungo la quale, ricordiamo al neo presidente Occhiuto, è finanziata da anni la rettifica e la velocizzazione del tracciato e l’elettrificazione dello stesso che andrebbe quindi a creare un nuovo corridoio merci ma anche viaggiatori a lunga percorrenza, tra Reggio Calabria, Lamezia Terme Centrale, Catanzaro Lido, Crotone, Sibari con prosecuzione verso Taranto ed il corridoio Adriatico».

Altro richiamo è sull’importanza di «rilanciare il trasporto pubblico locale su rotaia, anche alla luce dell’eccellente Contratto di Servizio (per il quale sono stati stanziati circa 1,5 miliardi di euro in 15 anni), in essere tra Regione Calabria e Trenitalia. Riteniamo, per esempio, non accettabile discutere ancora oggi di soppressioni di collegamenti ferroviari tra Catanzaro Lido e Lamezia Terme Centrale, tratta di estrema importanza per il collegamento tra il versante jonico calabrese ed i servizi ferroviari a lunga percorrenza ed Alta Velocità che servono in corridoio tirrenico. Potremmo ancora discutere di Ferrovie della Calabria, per la quale finalmente sono state investite ingenti risorse per garantire il rilancio della vocazione ferroviaria della stessa, ed auspichiamo una rapida accelerazione dei lavori di ripristino della continuità della ferrovia Catanzaro – Cosenza, da oltre 10 anni interrotta tra Soveria Mannelli e Rogliano a causa di movimenti franosi».