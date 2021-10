Dopo la proclamazione del sindaco prime scadenze da regolamento in tempi celeri per i consiglieri comunali

Se la proclamazione del rientrate sindaco Paolo Mascaro pare risolta, l’amministrazione comunale sul versante degli organi di indirizzo politico ha le prime scadenze da regolamento in tempi celeri.

Entro 10 giorni dalla proclamazione dovrà essere convocato il consiglio comunale (che si potrà tenere entro ulteriori 10 giorni), con convalida degli eletti e successiva elezione del presidente e vice (ad aprire la seduta sarà il consigliere anziano, ovvero colui che è stato più votato, che è rimasto Saullo), e nello stesso lasso di tempo ogni eletto dovrà dichiarare il gruppo di appartenenza (ognuno dovrà avere almeno 2 componenti, la non appartenenza comporterà l’iscrizione al misto).

Delineati i gruppi ci saranno le indicazioni per le varie commissioni, ed ognuna dovrà poi eleggere presidente e vice (la seduta per l’insediamento delle Commissioni deve tenersi entro 15 giorni dalla data della relativa costituzione).

Nella prima seduta del consiglio comunale è previsto anche il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei componenti della giunta comunale, tra cui il vicesindaco, mentre da statuto «entro 90 giorni, a decorrere dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo».

Da verificare quindi se, quanto ed in che modo saranno cambiati gli equilibri politici interni a maggioranza ed opposizione, e lo stesso sindaco ha già annunciato di avere intenzione di ripartire dalla giunta sospesa insieme a lui a dicembre, che potrebbe però non contare già in partenza su due assessori che per motivi personali e personali avrebbero optato per non proseguire con l’impegno istituzionale.

Sul piano amministrativo entro fine mese ci sarebbero diversi impegni da portare a termine tra quelli fissati durante la gestione commissariale: sottoscrivere la contrattazione decentrata 2021; riaprire lo spazio aperto giovani; completare l’allestimento degli immobili e delle aree del parco Peppino Impastato; programmare i fondi ottenuti per bonifica (400.000) ed integrazione (100.000) del campo rom di Scordovillo che la terna avrebbe dovuto deliberare entro fine settembre; etc.