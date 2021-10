Con il ritorno alla normalità amministrativa, il Direttivo dell’Associazione Lamezia Shopping vuole augurare buon lavoro al sindaco Mascaro, alla futura giunta ed a tutti i consiglieri comunali.

«Dopo questa lunga parentesi di gestione commissariale, Lamezia ha di nuovo bisogno di una guida sicura e compatta in grado di fare scelte importanti e coraggiose per la città, atte a ridare slancio all’economia» valuta l’associazione delle attività del centro, «con la situazione sanitaria in netto miglioramento, grazie alla campagna vaccinale nazionale, bisogna prestare attenzione alla ripresa economica e ad un ritorno alle condizioni di normalità pre covid».

Si rimarca come «siamo stati per troppo tempo immobilizzati sia dalla pandemia che dall’impossibilità di organizzare eventi, e l’Associazione è pronta ad interloquire con la nuova Amministrazione al fine di riprogrammare iniziative e manifestazioni, mettendo a disposizione della città capacità organizzative e professionalità, come d’altronde ha sempre fatto».

A tal proposito si ci augura «che in tempi brevissimi ci sia un riferimento all’interno dell’Amministrazione con cui interloquire per poter programmare al meglio il periodo autunnale ormai alle porte oltre che quello natalizio. La ripresa economica potrà essere velocizzata solo attraverso fattive collaborazioni tra l’ente e le associazioni tutte, e la Lamezia Shopping si pone al servizio di tale scopo. Augurando un risveglio economico più rapido di quello auspicabile».