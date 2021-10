LameziaTerme ospiterà l’edizione 2021 del Premio Nazionale Astrea

Sarà Lamezia Terme ad ospitare, quest’anno, il riconoscimento Astrea che ha visto protagonisti, nelle due passate edizioni, pionieri della giustizia italiana, giornalisti, artisti, scrittori, atleti e premi alla memoria.

«Il Premio Nazionale Astrea è riconosciuto dal ministero di Grazia e Giustizia; inoltre vanta i patrocini di: Regione Calabria, Consiglio Regionale della Calabria, Provincia di Catanzaro, Camera di Commercio di Catanzaro, Comune di Lamezia Terme, Epli Nazionale (ente proloco italiane). Oltre a numerosi partner privati ed associazioni. L’iniziativa è un vero e proprio progetto culturale che persegue principi e finalità ben precise quali la giustizia e la legalità. Ciò senza dimenticare realtà e personaggi che costituiscono delle vere eccellenze in ambiti vitali della società italiana come la cultura, lo sport, il giornalismo, l’imprenditoria, l’impegno sociale. Intendiamo testimoniare ammirazione, gratitudine ed affetto a quelle personalità italiane che hanno offerto una testimonianza d’impegno, di coerenza e di coraggio particolarmente significativa nella propria azione sociale e politica contro la violenza e l’ingiustizia – afferma la presidente del Premio Astrea Piera Dastoli – Il nostro plauso andrà in modo particolare a quanti hanno profuso il loro impegno in difesa e per la promozione dei valori della libertà, della democrazia e della legalità».

La cerimonia di consegna dei premi Astrea si svolgerà sabato 11 dicembre alle 20 presso il Teatro Comunale Grandinetti di Lamezia Terme, con ingresso libero.

«I vari personaggi di rilievo che si sono succeduti, sono riusciti a portare questa manifestazione ad essere diffusa da prestigiosi media nazionali, oltre, che dalle tante testate regionali e locali, ai quali va il nostro pieno ringraziamento anche per il l’importante compito che svolgono nella nostra società – sottolinea il Direttore Artistico Massimo Mercuri – l’evento, oltre che dal vivo, potrà essere seguito in diretta attraverso alcuni canali tv della piattaforma Sky e del digitale terrestre».

I nomi dei premiati e premianti, ed i dettagli della serata, saranno svelati attraverso apposita conferenza stampa organizzata dai promotori dell’evento.