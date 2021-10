Ruberto torna a chiedere lo scranno di Pegna per le presunte pendenze nel 2019, ma ora ci sarà una nuova convalida

In attesa di avere una data di convalida degli eletti in consiglio comunale, torna alla carica Vincenzo Ruberto, primo dei non eletti dell’Udc, reclamando il posto occupato in consiglio comunale da quello che era il suo candidato a sindaco, Ruggero Pegna.

La vicenda nasceva dalla dichiarazione rilasciata dal promoter lametino, come ogni consigliere comunale, di non aver cause di incompatibilità note al momento dell’insediamento a fine 2019, con pendenze però poi notificate solo in seguito e verifica ottenuta dallo stesso Ruberto. Nel 2020 però, sollecitato in tal senso, il segretario generale Pasquale Pupo prima confermava alcune pendenze, poi ratificava il parere per l’avvenuto debito estinto.

Nel frattempo anche il Tribunale di Lamezia Terme interveniva sia nel merito che nella forma, ma dichiarando cessato il motivo del contendere poiché nel frattempo il Tar aveva sospeso il consiglio comunale chiedendo la ripetizione del voto in 4 sezioni, ma specificando anche che “nel caso di specie il procedimento giudiziario insorto tra le parti è certamente di natura tributaria essendo stato incardinato inanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale e di conseguenza, per espressa disposizione di legge, non avrebbe potuto determinare alcuna ipotesi di incompatibilità” e che “le domande del Ruberto, in ogni caso, non avrebbero trovato verosimilmente accoglimento per i motivi innanzi illustrati, sicchè il ricorrente può essere considerato soccombente virtuale”.

Oggi però Ruberto torna alla carica, diffidando il sindaco Mascaro, ma anche il presidente del consiglio comunale che ad oggi non è stato ancora eletto, di non convalidare la posizione di Pegna in base ai dati del 2019, mentre entro il 4 novembre si dovrà ripetere tutto l’iter ex novo.

Il candidato dell’Udc cita anche una nota inviata dalla terna commissariale alla Procura il giugno scorso, in cui però la terna commissariale riepiloga le ripetute richieste di accesso agli atti presentate da Ruberto e l’iter che ha portato alla conferma di Pegna come consigliere nel 2020.

La richiesta è infatti poi indirizzata anche al segretario generale e al dirigente del settore economico, che rappresentano il lato amministrativo della vicenda attenzionata per il controllo tardivo, ma anche a Procuratore e Prefetto, quando la convalida viene votata in consiglio comunale.