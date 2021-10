Dalla primavera torneranno i collegamenti aerei tra Lamezia Terme e Toronto

Casa Calabria International, partner del Master sul “Turismo delle Radici”, sta lavorando con diversi allievi sui viaggiatori delle radici: in questo periodo, grazie alla citata collaborazione, sul territorio calabrese stanno giungendo numerosi italo-discendenti alla riscoperta delle proprie radici, in una stagione non prettamente turistica per la Calabria, favorendo, quindi, la destagionalizzazione del turismo, tanto invocata da tutti, ma che solo adesso sta prendendo davvero forma e concretezza.

La “calabresità” del presidente di Casa Calabria International ha portato, inoltre, a chiudere un importante accordo con Air Transat Toronto, per voli diretti dal Canada verso l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme a partire dalla prossima primavera, già previsti in anni passati nel periodo estivo.

Casa Calabria International ha definito, quindi, un protocollo d’intesa con Calabria Avventura per la definizione dei tour calabresi che inizieranno nel medesimo periodo.

La promozione della Calabria sarà realizzata sull’Ontario, presso i circoli italiani e calabresi, anche dall’altro calabrese doc Salvatore Sposato, presidente del Calabria Club di Melbourne e presidente onorario di Casa Calabria International.