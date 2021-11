Mentre il ddl Zan torna al mittente dopo la decisione del Senato di non approvarlo in questa forma, a settembre, i due club lametini Rotaract e Leo, hanno collaborato alla riqualificazione di tre panchine in stile arcobaleno collocate rispettivamente presso: l’esterno dell’edificio scolastico Maggiore Perri a Nicastro; Piazza 5 Dicembre, Sambiase; e Pizza Italia a Sant’Eufemia.

Le due realtà associative hanno cooperato al fine di abbattere i pregiudizi, valorizzare la libertà di espressione individuale e discernere le disuguaglianze, dal momento che tale tematica tocca corde molto sensibili e scoperte all’interno della società.

Per Silvia Mazzocca, presidente per l’A.S 2021-2022 del Rotaract Club Lamezia: «negli anni la violenza di genere ha macchiato la nostra società senza che alcuno se ne rendesse conto o peggio, rimanendo inermi di fronte a questi eventi. Noi giovani del Rotaract Club e Leo Club ci siamo uniti per lasciare nella nostra città un’impronta con la speranza di aumentare la consapevolezza nel prossimo, abbattere le discriminazioni e favorire la libertà di esprimere sé stessi».

Secondo Stefano Angotti presidente del Leo Club Lamezia Valle del Savuto, «in questi mesi, noi ragazzi Leo, abbiamo intensamente lavorato fianco a fianco con i giovani soci Rotaract, ed oggi siamo lieti di aver portato finalmente a termine la riqualificazione delle panchine arcobaleno nella nostra città, iniziativa che per noi significa pieno sostegno nei confronti della comunità LGBTQ+. Ci auguriamo che questo gesto possa simboleggiare solo l’inizio di una serie di iniziative attinenti alla tematica».