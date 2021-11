“Bene fare chiarezza da parte di Enac sulla vicenda Sacal, coinvolgimento per la tutela dei lavoratori”

Per il segretario generale Fit Cisl Calabria, Giuseppe Larizza, «bene fare chiarezza da parte di Enac sulla vicenda Sacal», chiedendo «il coinvolgimento per la tutela dei lavoratori».

Si ricorda come «la Sacal spa e la controllata Sacal gh spa hanno rispettivamente 160 e 120 lavoratori diretti. Non riteniamo opportuno e efficace commentare quanto accaduto per inadempienze istituzionali da parte dei soggetti pubblici che avevano promesso di acquisire le quote e non sono stati consequenziali, lasciando spazio al socio privato di Sacal», però così di fatto commentando la vicenda.

«E’ indubbio che lo sviluppo di un efficiente sistema aeroportuale Calabrese ha la necessità di essere incentivato e programmato dalle istituzioni regionali e territoriali» sostiene il segretario della Fit Cisl Calabria, chiedendo «ad Enac ed alla regione Calabria che in questa delicata e controversa partita coinvolga il sindacato nelle decisioni future che verranno prese a garanzia dei lavoratori, per non ripete l’esperienza dell’aeroporto di Reggio Calabria a gestione Sogas spa, in cui a seguito del fallimento della stessa con la revoca della concessione a pagare sono stati i lavoratori e il territorio della città metropolitana di Reggio Calabria».