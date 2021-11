Mercoledì webinar sul tema della vendita dei prodotti online e sul food delivery

Unioncamere Calabria, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, in collaborazione con il Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino, organizza per le imprese calabresi un seminario webinar gratuito di aggiornamento normativo per fare il punto sul tema della vendita dei prodotti online e sul food delivery.

Negli ultimi anni è aumentata notevolmente la vendita di prodotti alimentari on line e l’Europa ha, infatti, con il Regolamento Comunitario 1169/2011, disciplinato anche questo comparto identificandone le responsabilità. Occorre però tener conto che le regole da seguire, per le imprese che vogliono vendere i propri prodotti interessano diversi campi e discipline come ad esempio la direttiva europea 2011/83/UE che detta nuove regole a tutela dei consumatori per l’acquisto dei prodotti a distanza con l’obiettivo di garantire un migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori, questi gli argomenti che saranno approfonditi nel corso del seminario.

La partecipazione al webinar, tramite la piattaforma Microsoft Teams è gratuita, previa iscrizione al seguente link:

Il seminario è accreditato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari (OTAN) con i riconoscimento di 3 crediti.